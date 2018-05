Een 30-jarige vrouw uit Leeuwarden is dinsdag opgepakt, nadat ze schoonmaakmiddelen had gestolen in een winkel aan de Van Loonstraat. Toen de vrouw door personeel werd aangesproken, liet ze de tas met gestolen spullen staan en stapte ze in de auto.

De politie kon de vrouw later aanhouden. Dat was in de Valeriusstraat in de Friese hoofdstad.