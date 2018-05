'Stel de vraag van je leven' over psychische problemen

Hoe gaat het nu echt met jou? Denk je wel eens: ik wil er een eind aan maken? Die vragen kunnen het verschil maken tussen leven en dood. De GGD Fryslân wil dat docenten die vragen stellen aan studenten, zodat psychische problemen eerder worden gesignaleerd.

Een grote groep studenten heeft te maken met depressies. Een op de vijf denkt zelfs aan zelfmoord. Dat bleek uit eerder onderzoek van 'Studieklimaat, gezondheid en studiesucces 2017'. Er open over praten blijft lastig. Mensen in de directe omgeving van de studenten kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

De GGD Fryslân gaat dinsdag van start met een campagne over zelfmoordpreventie in Leeuwarden. De komende twee weken worden radiospotjes uitgezonden, zijn online advertenties te zien en staat er informatie op bushokjes. Nieuw dit jaar is een animatie waar 113 concrete tips en handvaten in worden gegeven om over zelfmoord te praten. De campagne is een belangrijk onderdeel van een brede landelijke aanpak, met Supranet Community, het regionale Suïcidepreventie Actienetwerk.

Training docenten

Om docenten te leren hoe ze moeten omgaan met studenten met psychische klachten of met zelfmoordplannen, kunnen ze op school een cursus krijgen van '113 zelfmoordpreventie'. Op het Van Hall hebben ze dat al gedaan. Docenten van die school hebben zelf ook meegemaakt dat een student zelfmoord pleegde. De training gaat niet alleen over het voorkomen van zelfmoord, maar ook over hoe het gesprek aan te gaan met studenten. Het is belangrijk dat er meer en beter wordt gepraat over psychische problemen. Naast docenten wil de GGD Fryslân ook huisartsen trainen.

Onderzoek onder studenten

Al jaren gaat het niet goed met het psychisch welzijn van veel studenten. Lectoraat iHuman/Welzijn Zorg Digitaal van de NHL heeft in 2016 onder eerstejaars op de NHL Stenden hogeschool en het Van Hall Larenstein onderzoek gedaan naar lichamelijke en psychosociale gezondheid.

Het onderzoek heeft weer nieuwe vragen opgeleverd, zoals 'Hoe kunnen de hogescholen leerlingen met psychische klachten beter helpen?' Daarom komt er een vervolg op het onderzoek. Het Van Hall is net begonnen met een vragenlijst. Op NHL Stenden zullen ze er binnenkort ook mee beginnen. Er zijn ook vier studenten die onderzoek doen. Ilse Roorda, vierdejaars verpleegkunde, is een van hen. Doel van haar onderzoek is om te kijken of het hulpaanbod voor jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar beter kan worden aangesloten op de behoefte. Jongeren die aan dit onderzoek willen meedoen, kunnen dat doen op nhl-lectoraten.

113

Mensen die zelfmoordgedachten hebben of die zich zorgen maken over iemand anders, kunnen op '113 zelfmoordpreventie' met professionals bellen of chatten. Het nummer is 0900-0113 of kijk op www.113.nl.