De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag op drie plekken in Leeuwarden huizen doorzocht na klachten over drugshandel. Daarbij zijn twee Leeuwarders van 27 en 39 aangehouden.

De politie nam in de woningen aan de Valeriusstraat, Robinsonstraat en Soendastraat cocaïne en heroïne in beslag. Ook werden contact geld en dure kleding en schoenen meegenomen. De politie sluit niet uit dat er meer mensen zullen worden opgepakt.