Fryslân in top 3: "Hier hebben we nog jaren profijt van"

Hoofdredacteur Sara van Geloven van Lonely Planet in Nederland is heel blij met de derde plaats voor Fryslân in de lijst van beste Europese vakantiebestemmingen. Aan zo'n topnotering gaat een heel proces vooraf, legt ze uit: "Lonely PLanet vraagt aan alle afdelingen tips voor het komende jaar. Die worden gegeven door de reisgidsauteurs, maar ook de negen internationale magazines van Lonely Planet. Daar zijn wij eentje van."

Dat Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad is, speelt mee. "Het is echt een lijst voor dit jaar en dit is echt een topjaar om naar Fryslân te komen. Culturele hoofdstad wordt mooi opgepakt met allerlei evenementen. En we tippen ook het landschap: de prachtige Friese meren waar je zo mooi kunt zeilen, het achterland en ook de Waddenzee was heel belangrijk."

Hoop op internationale reizigers

Wat de gevolgen zijn van de topnotering, is niet direct duidelijk. "We willen juist de wat alternatieve bestemmingen in Europa laten zien. Internationale reizigers die hier voor het eerst komen, willen vaak naar Amsterdam. Daar is het hartstikke druk. Maar ook als je naar Leeuwarden gaat, dan krijg je een supergezellige stad. Ook met prachtige grachten en herenhuizen, maar veel minder druk. Dat levert misschien wel een nog authentiekere reiservaring op. We hopen dat er nu veel internationale reizigers naar Fryslân komen."

Nog jaren profijt van

Ook Tjeerd van Bekkum is opgetogen: "Dit is echt bijzonder, een heel prettige bijkomstigheid", zegt de LF2018-direkteur. "We gaan pas later realiseren hoe belangrijk dit is. Van deze titel hebben we nog jaren profijt."

Er is niet voor betaald, geeft Van Bekkum aan. "De titel is onafhankelijk ontstaan. Maar als wij met een kleine toevoeging wereldwijd nog meer aandacht kunnen krijgen, dan laten we die kans niet schieten."

Een miljoenenpubliek

Martin Cnossen van Merk Fryslân voorziet meer mensen die nu naar Fryslân komen. "Dit levert extra toeristen op. We hebben zoveel moois te bieden. Vooral dit jaar, maar dit is ook een prachtige opmaat om Fryslân in latere jaren te ontdekken."

"Dit past honderd procent in onze manier van werken. Dit werkt in een klap naar een miljoenenpubliek, dat zouden we zelf nooit kunnen organiseren. Hier wordt aan verdiend. Lastig om te zeggen om hoeveel het gaat, maar ik denk om tienduizenden mensen en misschien wel meer."