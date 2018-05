Provincie tevreden over Iepen Mienskipsfûns

De provincie is tevreden over het in 2015 opgezette provinciale Iepen Mienskipsfûns. Van het IMF wordt volop gebruik gemaakt en de resultaten zijn prima. Dat zegt Johannes Kramer, die het fonds als gedeputeerde in zijn portefeuille heeft.

Tot nu toe hebben 833 projecten van de subsidie gebruik gemaakt. Die hebben bijna 72 miljoen euro aan projecten gegenereerd. Ze variëren van het geschikt maken van kerken en dorpshuizen voor allerlei activiteiten tot theatervoorstellingen, sportevenementen en zonnecollectieven.

Het fonds staat nog altijd open voor nieuwe projecten.