Provinciaal gemeenschapsfonds steunt 319 projecten in 2017

Het 'Iepen Mienskipsfûns' heeft vorig jaar 319 projecten gesteund. Die projecten hebben in totaal vier miljoen euro ontvangen. Het geld ging onder andere naar activiteiten in multimediale centra en in kerken, naar theatervoorstellingen en sportevenementen. Niet alle aanvragen werden gehonoreerd. Het open gemeenschapfonds ontving in totaal 561 subsidieaanvragen.

De bijdrage van vier miljoen euro heeft geleid tot een investering van bijna 40 miljoen euro in de provincie Fryslân.

Het opengemeenschapsfonds werd drie jaar geleden opgericht. De provincie wil met het fonds projecten "van, door en uit de gemeenschap" steunen. Tot nu toe zijn er subsidies verstrekt aan 833 projecten, die in totaal een omzet van ruim 70 miljoen hebben opgeleverd.