Band Euphonia uit Wommels zoekt nieuwe leden

Een noodkreet van de Melody & Percussion Band van Euphonia uit Wommels. De vereniging heeft snel nieuwe leden nodig, anders komt er na 65 jaar een einde aan het bestaan van de band. Bestuurslid Alice Punter zit al dertig jaar bij Euphonia en hoopt dat er mensen zijn die bij de vereniging willen komen. Momenteel zijn er nog maar twaalf volwassenen en vier jeugdleden, en dat is te weinig.

''Het is nog altijd leuk, maar als er geen nieuwe mensen bij komen, houdt het op'', vertelt ze. Waarom het ledenaantal terugloopt? ''Kinderen hebben het druk, muziek is momenteel niet 'in' en er zijn veel verenigingen waar mensen lid van kunnen worden'', vertelt Alice Punter.