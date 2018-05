Nog geen duidelijkheid voor leerlingen Lyts Tolsum

Voor zeven leerlingen die onderwijs volgen bij zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum bij Tzum is het nog altijd niet duidelijk of ze volgend schooljaar nog les kunnen krijgen. De gemeenten, waar de leerlingen wonen, geven daar geen geld meer voor. Een jongere zit al thuis, omdat zijn beschikking is afgelopen. De vaak autistische kinderen met gedragsproblemen worden alleen op Lyts Tolsum zo intensief begeleid dat ze een diploma kunnen halen. Dat doen ze in samenwerking met CSG Annamaria van Schurman in Franeker.

Onderwijsondersteuning

Het mag geen les heten, maar onderwijsondersteuning, en het heeft al elf jaar resultaat. De gemeenten blijven van mening dat geld voor zorg niet naar onderwijs mag gaan. ''Dat de leerlingen nu nog niet weten hoe het straks gaat, geeft extra druk middenin de examentijd'', zegt Ernst Rusticus van Lyts Tolsum.

Gemeenten: geen commentaar

De gemeenten willen geen commentaar geven op de situatie bij Lyts Talsum. Ze geven aan dat ze met andere gemeenten samenwerken en dat ze constructief hebben gehandeld voor een kwetsbare groep, zoals autistische kinderen met het voortgezet onderwijs. Een oplossing is er nog niet en zo blijft de onzekerheid voor de jongeren bestaan.

''Bovendien moeten ze dan het wiel opnieuw uitvinden'', vindt Rusticus. ''En Lyts Tolsum wordt er dan niet bij betrokken, terwijl wij al elf jaar resultaten boeken met onze methode.'' Als straks voor negen van de negentien jongeren het zorg- en leertraject komt te vervallen, dat staat ook de toekomst van Lyts Tolsum en het team van begeleiders op losse schroeven.