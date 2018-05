Crispijn Ariëns pakt nationale skeelertitel op de marathon

Crispijn Ariëns heeft maandag in het Noord-Hollandse Waarland de nationale skeelertitel gepakt op de marathon. De inwoner van Wolvega kwam na 42 kilometer solo over de finish. Daar had hij één uur en drie minuten voor nodig. Casper de Gier en Chris Huizinga werden tweede en derde.

Bij de vrouwen was er geen Fries succes. Manon Kamminga had niet de ''goede benen'' voor de kopgroep en werd achtste. De inwoonster van Haulerwijk was wel de beste Friezin met een achtste plaats. De titel ging naar Bianca Roosenboom uit Kampen.