Districtstitels voor Danique Braam en Hartthijs de Vries

Danique Braam uit Feanwâlden heeft maandag het districtskampioenschap wielrennen in Gieten gewonnen. Ze was in de sprint te snel voor Sanne Bouwmeester en Marije Joling. Bouwmeester was vorig jaar in Harkema nog de winnares.

Bij de beloften was de titel voor het derde jaar op rij voor Hartthijs de Vries. De 21-jarige Kollumer zat in de tweede grote groep, maar voor hem reden alleen maar mannen die meededen aan de wedstrijd voor eliterenners. De Vries won de sprint van de tweede groep en werd daarmee opnieuw districtskampioen.