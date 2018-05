Servicebureau Patyna verhuist naar Sneek

Het servicebureau van ouderenzorgorganisatie Patyna gaat verhuizen. Vanaf 28 mei zijn alle centrale diensten gehuisvest in het kantoorgebouw aan de Harste in Sneek. Het voormalig gebouw van woningcorporatie Accolade staat naast het woonzorg- en behandelcentrum Ielânen van Patyna. Het gebouw is volledig verbouwd en voldoet aan alle duurzame eisen. De 120 medewerkers, die nu nog verspreid over de locaties in Bolsward en in Joure werken, verhuizen naar Sneek.

Het gebouw in Bolsward wordt verkocht, dat in Joure wordt bij het naastgelegen verzorgingshuis getrokken. Dat de centrale dienst op twee locaties werkte, kwam door de fusie van zorginstanties Tellens en Plantein. Bij het servicebureau zijn ze verantwoordelijk voor de financiën, IT, facilitaire zaken en communicatie. Patyna werkt op dertig locaties en heeft ongeveer 2.800 medewerkers.