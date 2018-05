Politie vindt mannen onder invloed in gras en op straat

De politie in Leeuwarden heeft maandagavond een 69-jarige dronken man thuisgebracht. De man werd liggend in het gras bij de Oude Lune aangetroffen. Hij praatte in zichzelf en kon niet op beide benen blijven staan. De agenten hebben een uitzondering gemaakt en de man thuis op de bank voor de televisie gezet.

Een 23-jarige Leeuwarder werd in de nacht van maandag op dinsdag op de Idzerdastins in zijn woonplaats op straat gevonden. Hij lag op straat, was niet aanspreekbaar en sloeg om zich heen. Omdat de man waarschijnlijk GHB heeft gebruikt, is hij naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat de zaak verder onderzoeken.