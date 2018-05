Nog geen vruchten, maar Leeuwarder 'Voedselbos' bloeit

Het duurt nog wel even voordat er veel vruchten te plukken zijn, maar het Voedselbos in Leeuwarden groeit en bloeit. Enkele jaren geleden is begonnen met het initiatief voor een Voedselbos in de Friese hoofdstad. Bij het Leeuwarder Bos is twee hectare openbaar Voedselbos gerealiseerd. Doel is dat mensen gratis door het bos kunnen wandelen en ook kunnen plukken en proeven.

Veel aangeplant

Er is de afgelopen jaren al van alles aangeplant, waarschijnlijk duurt het nog wel twee jaar voordat er echt veel vruchten zijn. ''Het moet allemaal nog opkomen'', vertelt Jan Smeding van het Voedselbos.

''We hebben hier bessenstruiken, bramen, frambozen en verschillende fruitrassen. Nog even en dan groeien er ook appels, peren en pruimen. We hebben zelfs nog een kiwi, om te kijken of dat lukt hier in Leeuwarden.''