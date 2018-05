Fryslân derde op Europese vakantielijst Lonely Planet

Fryslân staat op de derde plaats van beste Europese vakantiebestemmingen in de top 10 van Lonely Planet. Het is de hoogste notering ooit van een Nederlandse bestemming in deze jaarlijkse lijst. Fryslân staat daarmee boven bestemmingen als de Provence in Frankrijk en de Vipava-vallei in Slovenië. Fryslân wordt vaak overgeslagen door internationale reizigers, maar volgens Lonely Planet is Fryslân ''een verborgen parel''.

De reisgids heeft het over het gezellige en compacte Leeuwarden, het onbegrensde landschap en de Friese Waddeneilanden. De top 10 van de reisgids is bedoeld voor mensen die het massatoerisme willen mijden.