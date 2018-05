VIDEO: Fietselfstedentocht 2018: warmte, wind en valpartijen

De Elfstedenrijwieltocht van 2018 zal de boeken in gaan als een tocht die goed te doen was. Maandagochtendvroeg werd het startschot gegeven door zwemmer Maarten van der Weijden.

Met temperaturen van tussen de 20 en 25 graden was het warm, maar niet heet. De wind was voor sommige fietsers wel wat een probleem, maar in vergelijking met andere jaren had het ook veel erger kunnen zijn. In de loop van de middag ging de wind enigszins liggen, waardoor de tocht terug naar Bolsward net wat minder zwaar was als eerst gedacht.

Valpartijen

De organisatie zegt dat er dit jaar meer valpartijen zijn geweest dan vorig jaar. Dit zou te maken kunnen hebben met de weersomstandigheden, maar de groepen fietsers schoven gedurende de dag ook verder in elkaar. Rond een uur of vijf in de middag waren er nog maar tweeduizend deelnemers gefinisht, terwijl er 14.679 waren gestart.

Waterpunten

Onder andere door het warme weer werden de waterpunten op de route zeer drukbezocht. Daar stonden zo nu en dan flinke rijen voor, en op sommige plekken was maar een waterpunt aangesloten. Dit kwam volgens de organisatie door een communicatiefout.

De tocht had dit jaar ook een paar zeer bijzondere deelnemers. Zo fietste Wiebe Tolsma uit Franeker de tocht dit jaar alweer voor de 60ste keer, en tikten Jan Terbraak en Akke van der Werf gezamenlijk de 100 keer aan. Akke fietste de tocht 44 keer, terwijl Jan de tocht 56 keer heeft volbracht.