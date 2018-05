De brandweer van Woudsend moest maandagavond in actie komen voor een tractorbrand in Smallebrug. Het ging om een felle brand met veel rook, dat in de verre omtrek was te zien. De brandweer schaalde daarom al snel op naar een middelbrand. Met name ook omdat de tractor dichtbij de schuur van een boerderij stond. De brandweer kon echter voorkomen dat het vuur oversloeg.