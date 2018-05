Ambassadeur van Amerika fietst de Fietselfstedentocht uit

Een bijzondere deelnemer aan de Fietselfstedentocht is maandag bij veel mensen misschien onopgemerkt voorbij gefietst. De nieuwe ambassadeur voor de VS in Nederland, Pete Hoekstra, heeft de tocht namelijk ook volbracht.

De Amerikaanse politicus laat op het officiële twitteraccount van de ambassade weten dat hij de tocht heeft uit gefietst. "Wat een prachtige dag voor een fietstocht," schrijft hij in het Engels. En het is niet de eerste keer dat de Amerikaan de tocht fietst: "Ik heb mijn derde Elfstedentocht volbracht." Hij feliciteert iedereen die maandag de 235 kilometer lange tocht ook gefietst heeft.