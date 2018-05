Jubilaris Wiebe Tolsma voor de 60ste keer over de finish

Wiebe Tolsma uit Franeker heeft het gehaald. De opvallende jubilaris in zijn zwarte pak met hoge hoed heeft maandag de Elfstedenrijwieltocht voor de 60ste keer volbracht. Net voor acht uur kwam hij over de finish.

"Het is zo'n mooie dag geweest," vertelde hij aan verslaggever Bauke Deelstra nadat hij de bossen bloemen van zijn fans in ontvangst had genomen. "Ik hoefde alleen maar te trappen, ik had familie en vrienden om mij heen, die hebben mij over de finish gejuicht." De jubilaris fietste met twee kleinzonen van 16 jaar, maar dat betekent volgens Tolsma niet dat hij de jonge jongens heeft gebruikt om uit de wind te blijven. "Ik heb mijn deel ook wel voorop gefietst hoor."

Prima weer

Het weer leek maandag prima, ook al waren er deelnemers die moeite hadden met de hoge temperatuur en de wind. Tolsma heeft echter 60 jaar aan ervaring en heeft de tochten wel veel slechter meegemaakt. "Dit was een van de lichtste die ik ooit heb meegemaakt. Niet te warm en een klein beetje wind."

De grote vraag is nu echter: is dit de laatste keer geweest voor Tolsma? "Ik word ieder jaar een jaar ouder," zei hij, "maar als ik zo blijf zoals ik nu ben dan is het zeker niet de laatste keer geweest."