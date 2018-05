Duizend medewerkers Aegon niet met de auto naar het werk

Aegon vraagt meer dan duizend medewerkers in Leeuwarden om de eerste twee weken van juli op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk te reizen. Aegon doet namelijk mee aan de actie 'Elfwegentocht' van Culturele Hoofdstad en lijkt dat zeer serieus te nemen.

Medewerkers van het Aegon-kantoor in Den Haag hebben het verzoek gekregen om vooral niet met een vervuilende auto naar Leeuwarden te reizen. Wie van Den Haag naar Fryslân wil kan die reis het beste met de trein of een elektrische auto maken, zo laat het bedrijf weten.

Voorbeeld

Projectleider Tsjeard Hofstra van de Elfwegentocht is blij met het besluit van Aegon om van 1 tot 14 juli 'fossielvrij' te reizen. Hij verwacht dat de komende weken nog enkele grote werkgevers het voorbeeld zullen gaan volgen. De Elfwegentocht hoopt dat ook na half juli milieuvriendelijker gereisd zal gaan worden. Als de mensen eenmaal hebben ervaren hoe gemakkelijk het is om fossielvrij op het werk te komen, zullen ze het mogelijk vaker doen.

Hofstra woont zelf in Wommels en is gewend om iedere dag met de fiets naar zijn werk in Leeuwarden te rijden. Alleen als het nodig is voor afspraken buiten Leeuwarden pakt hij een elektrische auto. Het is een kwestie van gewenning, zo vertelt hij. "Er is geen beter begin en einde van de werkdag dan op de fiets."

Werkgevers hebben invloed

Werkgevers kunnen volgens Hofstra veel invloed uitoefenen op het reisgedrag van medewerkers. "Als er een douche is en handdoeken aanwezig zijn, zullen medewerkers die wat verder weg wonen eerder op de fiets komen," zegt hij. "Maar als er een groot parkeerterrein is aangelegd, kun je erop rekenen dat veel mensen met de auto komen." Aegon-medewerkers die geen kans zien om op de fiets of met het openbaar vervoer in Leeuwarden te komen, kunnen gebruik maken van een intern 'koppelbureau', die het carpoolen stimuleert. Het doel is om dan wel zoveel mogelijk te carpoolen met elektrische auto's of met auto's die op blauwe diesel rijden. Blauwe diesel is een brandstof die wordt gemaakt van plantenafval.