Een motorrijder is maandag aan het begin van de avond hard onderuit gegaan bij Dronrijp. Het is niet duidelijk of het slachtoffer op de A31 onderuit gegaan is, of op de parallelweg. De antieke motor waar het slachtoffer op onderweg was, ligt op de parallelweg naast de A31.

Er zijn meerdere ambulances en een traumahelikopters opgeroepen om het slachtoffer te helpen. Het is niet duidelijk hoe de motorrijder eraan toe is, of wat de oorzaak is geweest van het ongeluk.