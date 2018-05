Anti-Zwarte Piet activist te gast in Iepen Up

De anti-Zwarte Piet activist Jerry Afriyie is woensdag een van de gasten bij het Omrop Fryslân programma 'Iepen Up'.

Hij zou in november met een groep activisten in Dokkum demonstreren tegen Zwarte Piet. De bussen werden echter bij Joure tegengehouden door een groep jongeren. Het thema van de Iepen Up uitzending is 'Truth to the Power'. De gasten praten daar over wie of wat macht over hun heeft en wat ze ervan geleerd hebben.

Voor Jerry Afriyie wordt het de eerste keer dat hij weer in Fryslân is na de blokkadeactie bij Joure. Hij zal vertellen over wat hem is overkomen en hoe hij er tegenaan kijkt. Andere gasten zijn Olympisch kampioen Esmee Visser en onder andere ook filmmaker Ismael Lotz.