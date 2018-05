Meer valpartijen bij Elfstedenrijwieltocht

Er zijn dit jaar meer valpartijen bij de Elfstedenrijwieltocht dan vorig jaar. Dat zegt voorzitter Stephan Rekker van de organisatie.

Het is op dit moment nog niet te zeggen waar dit door komt, maar de warmte zou een rol kunnen spelen. Ook zou het zo kunnen zijn dat de fietsers bijelkaar klonteren. Om kwart voor vijf was het aantal deelnemers dat over de finish was gekomen namelijk nog maar zo'n 15 procent van het totaal. Dat betekent dat er nog zo'n 13.000 fietsers onderweg zijn. Hierdoor heeft ook de bezemwagen het druk.

Voor zover de organisatie het op dit moment kan overzien zijn er geen grote ongelukken gebeurd, en hebben de slachtoffers met name schaafplekken en botbreuken.