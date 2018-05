Veel lekke banden bij Elfstedentocht voor solexen

De Elfstedentocht voor solexen heeft maandag te maken met veel lekke banden, zo vertelt Piet Veldman van de organisatie.

Er doen ongeveer 80 solexen mee, maar volgens Veldman zijn er grote verschillen in het onderhoud wat de verschillende deelnemers voor de tocht hebben gedaan. Zijn indruk is dat sommigen hun fiets met hulpmotor nauwelijks hebben nagekeken, voordat ze aan de lange tocht zijn begonnen. De lekke banden zorgen voor de nodige vertraging, want er wordt geprobeerd om de deelnemers wat bijelkaar te houden. Rond 17:00 uur waren de 80 solexen nog in Dokkum. Daarna zijn ze begonnen aan de laatste etappe naar Leeuwarden.