Bitgum en Winsum zijn de finalisten van de 114e Bondspartij die maandag wordt gekaatst in Franeker. Het Winsumer partuur met Robert Grovenstein, Johannes Boersma en Evert Pieter Tolsma won in de halve finale verrassend van Sexbierum, die vorig jaar nog in de finale stond.

Ook Bitgum met Johan van der Meulen, Steven Koster en Tjisse Steenstra versloeg een finalist van vorig jaar: Leeuwarden. De finale zal om kwart voor vijf van start gaan op het Sjûkelân in Franeker.