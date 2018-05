De politie heeft zondagochtend een beschonken inwoner van Leeuwarden uit een wel heel bijzondere positie moeten halen. De man werd om half zeven Achter de Hoven aangetroffen met zijn hoofd in een mierennest. De man zat tegen een boom en was in een diepe slaap. De politie heeft de man wakker gemaakt, en heeft hem daarna voor zijn eigen veiligheid naar huis gebracht. De man was stomdronken en kreeg daarvoor nog een proces verbaal mee.