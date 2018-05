Doek valt voor Volierevereniging Natuurzang

Na bijna 80 jaar komt er een einde aan een stukje verenigingsgeschiedenis in Leeuwarden. Volierevereniging Natuurzang uit Leeuwarden houdt er namelijk mee op. Op 31 december heeft de club van vogelliefhebbers haar laatste dag, en komt er officieel een einde aan het bestaan van Natuurzang.

Op het hoogtepunt in de jaren 80 had de club meer dan 200 leden, maar daar zijn nu nog maar zo'n 40 van over. En die hebben ook lang niet altijd nog vogels. Het ledenbestand is vergrijsd, zegt voorzitter Gé Koole.

De leden komen nog wel bijelkaar en het is dan ook wel gezellig, maar alleen daarvoor is de vereniging niet opgericht in 1939. De voorzitter is ook veel minder fanatiek geworden met het kweken van vogels. Koole: "Als er op de ledenvergadering tien mensen komen en acht daarvan hebben geen vogels, dan denk je ook wat zijn we hier eigenlijk aan het doen."

Na bijna 80 jaar zullen de overgebleven vogelliefhebbers dus op zoek moeten naar een nieuw onderkomen.