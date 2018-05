Noordelijke provincies lanceren eigen economisch bestuur

Fryslân, Groningen en Drenthe krijgen met ingang van dinsdag een gemeenschappelijk 'Economic Board Noord-Nederland'. Deze samenwerking is bedoeld voor het ontwikkelen én uitvoeren van economische projecten op het gebied van energietransitie (van het gas af), gezond eten en logistiek.

In het samenwerkingsverband zitten de drie provincies, de werkgevers en het hoger onderwijs met elkaar aan tafel. Dit is uniek in Nederland. Met name de werkgeversorganisatie VNO/NCW & MKB hebben er de afgelopen tijd hard aan gewerkt om het zover te krijgen.

Niet alleen op papier

Fryslân wordt onder andere vertegenwoordigd door gedeputeerde Sander de Rouwe, die als vice-voorzitter zal gaan aanschuiven. De 'Economic Board Noord-Nederland' wil boven alles proberen om te voorkomen dat het alleen een papieren samenwerking blijft. Om dat zover te krijgen komt er een echt secretariaat bij het VNO/NCW Noord en is er een budget beschikbaar.

Het nieuwe 'Economic Board' wordt dinsdagmiddag gepresenteerd bij Nieuwspoort, in Den Haag.