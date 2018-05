Fietselfstedentocht: Belgische Koerskoeien in Oudemirdum

Een vriendenkring van 30 Belgen is pinkstermaandag ook in Fryslân voor de Fietselfstedentocht. In Oudemirdum houden ze een pitstop. Gekleed in koeienprint, zwart-witte vlekken, wacht een deel van de ploeg, de organisatie, de fietsende vrienden op.

Verleden jaar deden ze een tocht in Zweden van 300 kilometer, dus dit zou niet al te moeilijk moeten zijn. "Het gaat super, met twee vingers in de neus." Een ander is wel van plan om terug te komen, hij vindt Friesland mooi. "Ongelofelijk mooi, ik ga zeker nog een keer terugkomen." Bij de finish zullen ze eerst nog een feestje bouwen.