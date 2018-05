Politieman uit Fryslân na chatten buiten functie gesteld

De politie Noord-Nederland heeft maandag een 63-jarige politiemedewerker uit het district Fryslân buiten functie gesteld. Aanleiding is een chat-contact, dat een dag eerder plaatsvond tussen de politiemedewerker en een, waarschijnlijk, minderjarig meisje. Dat contact kwam tot stand via een datingsite, buiten werktijd.

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie doet onderzoek. In afwachting van de uitkomst is de man buiten functie gesteld en mag hij geen politiegebouw of politiesysteem in.