Fietselfstedentocht: appels bij Bartlehiem

Al 22 jaar staat Fenna van der Sluis in Bartlehiem appels uit te delen aan de deelnemers van de Fietselfstedentocht, zo ook deze pinkstermaandag. In stijl staat ze langs de weg, in het roze, met sjerp en hoed, en deelt ze appels uit aan de fietsers. Het is bijna filerijden, want iedere fietser heeft wel zin in een frisse appel.

Met een aantal andere vrijwilligers doet ze dat, maar ze stopt er na deze keer mee. "Het is mooi geweest, anderen mogen het nu overnemen." Ze vindt het mooi werk. "Het is een gekkenhuis, ieder jaar is het prachtig mooi en nu hebben we ook mooi weer erbij. Veel mensen die de tocht al vaker hebben gefietst, weten ze dat ze hier een appel krijgen. Mensen kennen mij en bedanken mij ook." Fietsers voor volgend jaar hoeven zich geen zorgen te maken, want er zijn al aanmeldingen binnengekomen van mensen die het werk van Fenna willen overnemen.