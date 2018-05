Fietselfstedentocht: stempelen, water en verwarring...

Bij de Fietselfstedentocht hoort natuurlijk ook het stempelen. In Franeker staan de stempelaars als professoren, een verwijzing naar de voormalige universiteit, klaar.

In stempelplek Dokkum waren twee problemen. Door miscommunicatie is het extra waterpunt dat daar was bedacht, niet ingericht. De materialen daarvoor lagen nog in Bolsward en konden niet meer op tijd naar Dokkum worden gebracht. Daarom was er veel drukte bij het andere watertappunt. Verder moest de route flink worden aangepast, omdat de markt opnieuw wordt ingericht. Maar daarna raakten sommige fietsers verdwaald, omdat zij teruggingen naar de oude route.