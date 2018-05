In een woning aan de IJsbaanweg in Noordwolde is maandagmorgen brand geweest. Het vuur ontstond in een cv-ketel in de bijkeuken van het huis. Die brandde uit. Buren van omliggende woningen moesten tijdelijk hun huis uit. De brandweer had het vuur al gauw onder controle.

Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan.