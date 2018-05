Ook de motorelfstedentocht is pinkstermaandag begonnen, de start was 6.45 uur in Leeuwarden. Er doen niet alleen zo'n 3.600 motoren mee, er zijn ook 80 oude brommers en solexen die de tocht rijden. Het gaat om de 83ste editie.

Door werk aan de weg moest de route van de Fietselfstedentocht maandag op een flink aantal punten worden aangepast. Maar bij de motorelfstedentocht hebben zij daar geen stress van.