Annemaaike Bakker over De Stormruiter: "Ik heb er zin in!"

De Stormruiter is één van de grootste producties in dit jaar van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. De 100.000 kaarten voor dit muziektheaterspektakel in Leeuwarden waren heel snel verkocht.

Waar gaat De Stormruiter over?

Het verhaal van De Stormruiter is gebaseerd op de Duitse roman 'Der Schimmelreiter' en gaat over het levensverhaal van dijkgraaf Hauke Haien (gespeeld door Jelle de Jong), die in 1750 een dijk liet bouwen op Het Bildt om Friesland tegen het water te beschermen. Van zigeuners krijgt hij een schimmel, die zijn vrouw Elke (gespeeld door Annemaaike Bakker) gebruikt om een nieuw paardenras te fokken.

Hoe is het met de voorbereiding voor De Stormruiter? We vragen het aan Annemaaike Bakker, een van de hoofdrolspelers. Ze is in 1985 in Leeuwarden geboren, studeerde aan de toneelschool en Kleinkunstacademie in Amsterdam, werkte bij verschillende toneelgroepen en speelde in een aantal films en televisieseries. Sinds 2012 is ze in dienst bij Theater Bremen in Duitsland.

Nog een paar maanden en dan begint De Stormruiter, begint het al te kriebelen?

"Jazeker, een jaar geleden lag er al een eerste versie van het script, maar Jos Thie (regisseur, red.) heeft er de afgelopen tijd verder aan gewerkt. Ik heb nu net een nieuwe versie gelezen. Daardoor komt het dichterbij en krijg je ideeën over de personages en over scènes."

Hoever zijn jullie al met de voorbereidingen?

"Jos Thie is daar al heel ver in. En ook aan bijvoorbeeld kostuums, decor en techniek wordt nu al gewerkt of wordt alles al voorbereid. Ik kan me nu inlezen, beginnen met tekstleren (als het script klaar is) en ik volg paardrijlessen. Maar mijn echte werk begint uiteraard als ik op de repetitievloer sta en we de geschreven tekst tot leven gaan brengen. Ik repeteer momenteel ook nog bij Theater Bremen voor een stuk, de musical 'Lazarus' van David Bowie. Dat gaat op 9 juni in première. Daarna is mijn hoofd vrij om me helemaal te richten op De Stormruiter."

Een belangrijk onderdeel in de voorstelling is uiteraard het Friese paard, kun je al paardrijden?

"Het gaat steeds beter. Ik kon helemaal niet paardrijden. Sinds deze winter heb ik lessen. Het wordt steeds leuker omdat ik het meer onder de knie krijg."

Hoe combineer je de voorbereidingen voor De Stormruiter met je andere werk?

"Verschillende stukken tegelijkertijd spelen en repeteren ben ik gewend in Duitsland. De Stormruiter kost veel tijd en komt nu als extra werk op me toe, maar aan de andere kant is paardrijden werk en vrije tijd in één."

Heb je de paarden al ontmoet waarmee je gaat werken? Wanneer gebeurt dit?

"Dat komt nog. Ik ben heel benieuwd. Voorlopig rij ik op het liefste en meest geduldige Friese paard van Bremen, Ewald. Hij was volgens mij zo nu en dan een beetje in de war door mij, omdat ik nogal chaotisch aanwijzingen gaf."

Moet je ook nog naar Frankrijk om bij Théâtre du Centaure te oefenen?

"Nee, dat hoeft niet. Dat is belangrijker voor het personage dat Jelle de Jong zal spelen."

Wanneer beginnen de repetities?

"Eind juli beginnen we met repeteren."

Alle voorstellingen waren snel uitverkocht, legt dat ook een druk op je?

"Toen het opeens was uitverkocht, dacht ik wel even: iedereen heeft al kaarten en ik heb nog nooit op een paard gezeten! Het is echt te gek dat het helemaal is uitverkocht. Ik heb er zin in dat zoveel mensen het gaan zien. Maar als dat niet zo was geweest, hadden we net zo goed ons best gedaan. In dat opzicht is de druk niet groter. De druk is er gewoon altijd. En dat is ook helemaal geen slechte zaak."

Waar kijk je het meeste naar uit?

"Ik kijk ernaar uit om met mijn nieuwe collega's te spelen. En met Jos Thie werken lijkt me te gek. Hij is expert in dit soort grote theaterprojecten. En ik heb ook heel veel zin om met een band te zingen."

Kunnen we je voortaan vaker in Fryslân zien?

"Voorlopig zal ik na De Stormruiter weer in Duitsland spelen. Maar er zijn zoveel mooie projecten in Fryslân, dat ik graag vaker het ritje over de grens maken. Als toeschouwer en wie weet, ooit ook weer om zelf op de planken te staan."

Friese paarden

Een andere hoofdrolspeler is Ellen ten Damme, en ook de Friese acteurs Freark Smink, Joop Wittermans, Klaasje Postma, Lourens van den Akker en Hilbert Dijkstra doen mee. En maar liefst honderd Friese paarden spelen een belangrijke rol in het stuk.