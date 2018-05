De Fietselfstedentocht voor de 100ste keer fietsen? Het kan!

In het peloton van de grote groep van elfstedenfietsers zijn pinkstermaandag ook weer veel deelnemers die de tocht al heel vaak hebben gedaan. Zestig keer of meer is intussen geen uitzondering meer in de geschiedenis van de tocht. Maar 100 keer, dat verwacht je niet.

Daar is ook wel een rekensommetje voor nodig en dat sommetje hebben Jan ter Braak en Akke van der Werf uit Hoogeveen gemaakte. Akke fietste de tocht 44 keer, Jan fietste al 56 keer. En dat is samen honderd. En om dat te laten zien hebben ze allebei een geel hoesje over de helm heen met 'samen 100 x' erop. Verslaggever Aukje de Hoop trof ze in Dokkum.