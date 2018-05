Subtropisch zwembad SwimFun in Joure is vanaf dinsdag zeven weken lang dicht. Stichting De Stiennen Flier begint dan met de volgende fase van de renovatie van het zwembad. De kleedkamers en de vloer in het zwembad worden vernieuwd. Daarnaast worden het licht en geluid in SwimFun aangepast.

Het zwembad trekt jaarlijks zo'n 200.000 bezoekers. De sporthal SportFun blijft tijdens de verbouwing gewoon open.