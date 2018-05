Huiszoeking in Harlingen na drugsvangst in Spanje

Na het aantreffen van 15 ton hasj op een schip bij Alicante in Spanje, heeft de politie afgelopen vrijdag een huiszoeking gedaan in een woning aan de PWA Cort van der Lindenstraat in Harlingen. Ook een huis in het Zeeuwse Tholen werd onderzocht. Er zijn drie Nederlanders aangehouden, onder wie mogelijk ook een man uit Harlingen.

Of er verdachte zaken in de woningen zijn aangetroffen, is niet bekend. Het schip voer onder Nederlandse vlag voor de kust van Alicante. De verdachten zitten in Alicante in de cel.