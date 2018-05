Eerste fietsers zijn al op pad bij Fietselfstedentocht

De eerste fietsers zijn pinkstermaandag al vroeg begonnen met hun tocht langs de elf Friese steden. Zoals altijd was de start om 5.00 uur in Bolsward en daar zullen ze ook weer finishen. Het startschot is gegeven door Maarten van der Weijden, Olympisch kampioen lange afstandszwemmen. In groepen gaan de in totaal 15.000 fietsers weg voor de 235 kilometer. De laatste fietsers mogen om 8.00 uur weg. Het is de 82ste editie.

En hoe wordt het weer?

Alle fietsers hebben er prachtig weer bij, het blijft droog, niet al teveel oost- tot noordoostenwind, windkracht 4, en de zon komt erbij. Het kan wel 24 graden worden. De organisatie waarschuwt deelnemers voor de warmte en zegt mensen goed te drinken en zich goed in te smeren.

Volg de deelnemers

Uiteraard volgt Omrop Fryslân de hele tocht en via een liveblog komen alle interessante dingen voorbij.

Vanaf 8.00 uur doet Omrop Fryslân verslag van het fietsevenement op radio en televisie. 's Ochtends eerst vanuit Dokkum, 's middags is Omrop Fryslân bij de stempelpost in Oudemirdum. Verder is de 'rijdende' verslaggever Timo Jepkema op pad om in de verschillende steden het evenement te verslaan. Verslaggever Simone Scheffer met haar zoon Bartele fietsen op de tandem. Zo nu en dan komt ze in de uitzendingen voorbij om te vertellen hoe het gaat.

— Simone Scheffer (@SimonaScheffer) May 21, 2018

— Simone Scheffer (@SimonaScheffer) May 21, 2018

Vanaf 18.20 uur staat presentator Roelof Lousma bij de finish waar de fietsers aankomen in Bolsward en kijkt hoe het met ze is gesteld. Daarnaast zijn er ook reportages van verschillende deelnemers.