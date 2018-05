De Kustwacht heeft zondagnacht op de Noordzee tevergeefs gezocht naar een vermist bemanningslid. Ten westen van Texel was een man overboord geslagen van een koopvaardijschip. Om 2.00 uur zijn ze opgehouden met zoeken omdat de persoon niet meer in leven zou kunnen zijn. Om 19.30 uur zondagavond sloegen de andere bemanningsleden alarm over de vermissing. Het bemanningslid was om 15.00 uur voor het laatst gezien.

De KNRM zocht met drie reddingsboten en er is een helikopter ingezet.