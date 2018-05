''Ik heb betere dagen gekend, maar opgeven is nooit een optie, ook vandaag niet. Ik ben blij dat ik er ben.'' Dat zei Silvio Teunissen, die als een van de laatsten over de finish kwam Elfsteden Ultraloop. Voor hem was het z'n laatste lange afstandsevenement. ''Ik heb een heleboel gelopen, maar nu is het klaar. Nooit meer! Dit was wel een prachtig evenement. Het was enorm zwaar, maar super. Geweldig om mee te maken.''

Gerben Oevermans kwam als laatste loper nog vlak voor de eindtijd van 19.00 uur binnen in Bolsward. ''Het gaat nu goed met me'', zei hij even na de finish. ''De laatste dertig kilometer niet. Maar als je dan op enkele honderd meter van de finish bent, kan je ineens weer rennen. Dat is heel raar.'' Oevermans zal naar alle waarschijnlijkheid wel even de tijd nemen om te herstellen. ''Ik ga nu twee weken niets doen. In een koud bad zitten en weer op krachten komen!''