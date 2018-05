Voetbalclub De Graafschap van trainer Henk de Jong speelt komend seizoen weer in de Eredivisie. De ploeg uit Doetinchem won zondag in het eigen stadion met 2-1 van Almere City FC. Drie dagen eerder eindigde het eerste duel in Almere in 1-1. De promotie van De Graafschap komt na twee jaar voetballen in de Jupiler League.

Vorig seizoen eindigde de club van assistent-trainer Sandor van der Heide en middenvelder Mark Diemers als twaalfde; dit seizoen al vierde.