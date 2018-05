Laatste ultrarunner aangekomen bij de finish in Bolsward

De laatste deelnemer aan de Elfsteden Ultraloop is zondag aan het begin van de avond aangekomen bij de finish in Bolsward. In totaal hebben zeventien ultrarunners de tocht van 230 kilometer volbracht. Tweeëntwintig deelnemers moesten onderweg opgeven; een persoon was al niet gestart.

Winnaar werd Rombout Breedveld uit Amsterdam. Stefan van der Pal uit Leeuwarden werd tweede, als derde kwam Tomasz Prysmantas uit Litouwen over de eindstreep. Er waren deelnemers uit onder andere België, Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Japan. De Elfsteden Ultrarun is zaterdagochtend van start gegaan in Bolsward. De deelnemers renden 230 kilometer zonder onderbreking. Ze moesten in ieder geval binnen 32 uur over de finish komen, ook in Bolsward.

De hardlopers waren het hele weekend te volgen via GPS.