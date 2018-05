Meerdere hulpdiensten zijn zondag aan het einde van de middag uitgereden naar Oldeholtpade, omdat daar een persoon in het water terecht was gekomen. Het slachtoffer was met zijn kano omgeslagen en kon er zelf niet meer uit komen. Met behulp van omstanders en de hulpdiensten is de persoon daarna uit het water van De Linde gehaald en aan wal gebracht.

Medewerkers van de ambulance en de brandweer reden met man en macht uit naar Oldeholtpade. Het slachtoffer is verder niet gewond geraakt.