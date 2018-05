Kaatssters Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra hebben zondag in Jorwert de vrouwen hoofdklassepartij gewonnen. In de finale was het drietal met 5-4 en 6-6 te sterk voor het partuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra.

Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum pakten de derde prijs op het kaatsveld in Jorwert.