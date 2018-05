Noppert in tweede ronde onderuit op Players Championship

Darter Danny Noppert is zondagmiddag in de tweede ronde van het twaalfde Players Championship geëindigd. De Jouster verloor in Milton Keynes met 6-5 van Jose Justicia uit Spanje. Noppert stond 5-3 voor tegen Justicia, maar liet de Spanjaard terugkomen tot 5-5. In de beslissende leg miste Noppert wedstrijddarts en gooide zijn tegenstander uit. In de eerste ronde werd nog wel afgerekend met Justin Pipe; die wedstrijd eindigde in 6-3 voor Danny Noppert.

Eind mei is het volgende evenement waar de Jouster darter aan meedoet. Dan wordt in Frankfurt am Main de kwalificatie gespeeld voor twee Europese toernooien in Gibraltar en Kopenhagen.