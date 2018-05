Filmmaker Roel van Dalen heeft een documentaire gemaakt over het project 11Fountains, onderdeel van Culturele Hoofdstad. Hij volgde twee jaar lang de voorbereiding van de fonteinen, de buitenlandse kunstenaars en de ergernis die de fonteinen soms in Fryslân opriepen. Hij vroeg cabaretier Jan Jaap van der Wal (geboren in Leeuwarden) om een voorstelling te maken en verwerkte stukken daarvan in zijn film.

Het eerste (van drie) deel is zondagavond om 20.20 uur te zien op NPO2 .