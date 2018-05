In Leeuwarden wordt zondag voor de twaalfde keer de Loop Leeuwarden gehouden. Zo'n zesduizend mensen rennen verschillende afstanden. Ze starten en finishen allemaal op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Mensen kunnen 5 of 10 kilometer rennen. Verder is er een halve marathon. Kinderen hebben hun eigen afstanden. Er zijn ook wandeltochten.

Loop Leeuwarden is een initiatief van de Stichting Gezonde Stad Leeuwarden. Het evenement werd eerder georganiseerd onder de naam 'Marathon van Leeuwarden'.