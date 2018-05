Koninklijke Landmacht komt naar Sneek

De Koninklijke Landmacht komt met de landmachtdagen dit jaar naar Sneek. Komende zaterdag komen er zo'n 20 militairen van het 44ste Pantserinfanteriebataljon van de kazerne in Havelte naar het Martiniplein in de stad. Zij vertellen over hun werk en missies. Er staan ook verschillende militaire voertuigen op het Martiniplein.

Het is de vijfde dag dat de Koninklijke Landmacht op deze manier het land ingaat om voorlichting te geven. Bij de landmacht werken ruim 17.000 beroepsmilitairen en 3.000 reservisten.