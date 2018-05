Rombout Breedveld als eerste over finish Elfsteden Ultraloop

Rombout Breedveld uit Amsterdam is zondagmorgen om 9.20 uur als eerste Elfsteden-ultraloper over de eindstreep in Bolsward gekomen. Hij deed 22 uren en 13 minuten over de 230 kilometer langs de elf steden.

Dat was eerder dan verwacht, de organisatie had gedacht dat de winnaar wel 24 uren nodig zou hebben. Het was nog wel pittig met de kou van afgelopen nacht. Volgens Sonny Teunissen, assistent-raceleider, was het zeven graden. Van de 39 deelnemers zijn er nu nog een kleine twintig over. Dat betekent dat de helft is uitgevallen. "We gingen ervan uit dat een derde de finish zou halen, dus we zijn superblij." Renners vielen uit met diverse klachten, zoals blessures, last van de maag of "het lijf wilde niet meewerken."

De start was zaterdagochtend om 11.00 uur in Bolsward.