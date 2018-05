Karen Brouwer van Oosterwolde is zaterdag tweede geworden in de marathon in het Duitse Willingen bij het mountainbiken. Het liep vanaf de start niet lekker, ze was van plan om de langste afstand te doen, maar koos toch voor de middenafstand.

Sarah Reiniers uit Duitsland pakte de overwinning en Hielke Elferink eindigde als derde achter Brouwer.